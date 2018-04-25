Тернопіль вирішив проблему сміття з міліцією. Чи надовго...

Майже вісім місяців тому для Тернополя розпочалась справжня сміттєва облога. З 1 серпня 2009 року, коли мешканці Малашівців заблокували дорогу на сміттєзвалище, куди вивозилися відходи з міста, переповнені контейнери та мінісміттєзвалища біля них вже стали звичною картиною. На новорічні свята подекуди на контейнерах з’являлися листівки з написами «Подарунок від мера», а згодом - з закликом «Викидайте сміття під мерію». Це робили деякі політичні структури, влаштовуючи показові акції, скоріше для власного піару. Проблему це звісно не вирішувало, місто продовжувало завалювати непотребом. Аж ось нарешті сталося... До 1 квітня п.р. влада обіцяє повністю прибрати накопичені відходи: днями сміття почали возити у… Малашівці.

Відходи - на відстань 200 км

Ще минулого тижня ситуація мала дуже сумні перспективи. Місто мало змогу вивозити тільки 40-50% денної норми сміття. Як результат - подекуди відходи нагромаджувалися у купи, висота яких сягала вікон першого поверху. Зрозуміло, тернополян такий факт обурював. Тим паче, що ґрунтовних перерахунків за невивіз сміття не проводили. Міський голова Роман Заставний пояснював – якщо зробити належним чином повний перерахунок, перевізники не матимуть коштів для сплати зарплатні своїм працівникам, а тоді відходи взагалі нікому буде вивозити.

«Фактично уже півроку ми сміття вивозимо за межі області, на відстань понад 200 км. А у тариф закладена відстань до 20 км. Витрати зросли не у такій же пропорції, але вивозити сміття для перевізників стало збитковим», – пояснює Р.Заставний.

За цей рік, скаржаться перевізники, компенсацій вони ще не отримували. За 2009-ий їм було надано дотацій на загальну суму 296 тис. грн. для компенсації витрат на пальне.

Дещо зекономити, за словами мера, вдалося, придбавши чотири спецпричепи, яким під силу 95 м куб. сміття – вдвічі більше, ніж звичайному сміттєвозу. Втім у березні виникли проблеми із вивозом відходів і в інші регіони. «Зараз ця тема на слуху, в деяких обласних центрах полігони розташовані одразу на межі міста, і там вже починає загострюватися ситуація. До того ж, у двох обласних центрах у травні та червні завершується термін експлуатації полігонів, там будуть аналогічні нашим проблеми», – зазначає мер Тернополя.

В Малашівці – з правоохоронцями

Мерія вирішила відновити вивіз сміття на Малашівецьке сміттєзвалище, беручи до уваги рішення суду, яке забороняє мешканцям села перекривати дорогу. Без допомоги правоохоронців не обійшлося. «З понеділка (22 березня – ред.) там працювала виконавча служба, визначились, хто блокує дорогу, і потім з дільничим штрафували тих людей», – розповідає Р.Заставний.

Відносно яких селян було складено протоколи про адмінпорушення в обласному управлінні міліції не повідомляють. Начальник відділу громадських зв’язків УМВС у Тернопільській області Сергій Шворніков лише відзначив, що «міліція діяла відповідно до вимог чинного законодавства».

Між тим, начальник відділу державної виконавчої служби обласного управління юстиції Андрій Хіміч розповів, що двох керівників ініціативної групи, яка блокувала дорогу, було викликано для надання пояснень, оскільки на час візиту судовиконавців їх не було вдома. Їм загрожують штрафні санкції у розмірі 170 грн., а у разі повторного блокування траси – вдвічі більший штраф, або порушення кримінальної справи.

Робота правоохоронців дала результат – станом на сьогодні сміття з Тернополя вивозиться на Малашівецький полігон. «До четверга ми розраховуємо повністю очистити місто від накопичених відходів, а після цього почнемо вивозити сміття у звичному режимі, згідно з графіками», – підкреслює речник мерії Олег Удич.

За його словами, паралельно мерія готується до чергового переговорного процесу з мешканцями Малашівців, певно, розуміючи, що виконання рішення суду щодо перешкоджання використовувати сміттєзвалище за призначенням не означає повної перемоги у цьому питанні.

Громада скорилася?

Дійсно, до перемоги ще далеко. Днями голова обладміністрації Юрій Чижмарь, намагаючись вкотре домовитися з селянами, наголосив, що є противником силових методів. Після зустрічі він повідомив, що мешканці Малашівців висунули нові пропозиції, обладміністрація наразі вивчає можливість їх втілення.

А голова сільради Малашівців Світлана Тарговська стверджує – жодних нових пропозицій громада не висувала. Мовляв, позиція незмінна: провести рекультивацію полігону і припинити вивозити на нього сміття. «Був дозвіл впродовж 10-ти років вивозити відходи на ділянку 3,5 га, а зайняли 8 га. І більше нема куди возити, далі – людські паї», – стверджує С. Тарговська.

Щодо сили... Р.Заставний “повернення” у Малашівці з правоохоронцями не розцінює як силовий метод. «8 місяців місто не може вивозити сміття через блокування звалища – це до мешканців Тернополя застосували силовий метод. Ми ж це питання вирішили виключно в рамках чинного законодавства», – підкреслює він.

Чи вдасться мерії безперешкодно вивозити сміття в Малашівці, побачимо вже за тиждень-другий. Наразі можна констатувати, що попередні “виходи” з проблеми, які знаходила місцева влада, попри їх райдужну перспективу, не були довготривалими і завершувалися появою чергових сміттєзвалищ у дворах Тернополя. Втім, все виглядає так, що Малашівці – дійсно остання надія для міста. Адже возити відходи за межі області не лише збитково, а й проблематично в плані підписання відповідних угод. Новий полігон в Миролюбівцях облаштувати раніше червня не вдасться. Тим паче, що й там громада протестує проти створення тимчасового звалища...

P.S. З урахуванням потепління, що може призвести до погіршення епідситуації, сміття, яке нагромаджувалося біля контейнерів, комунальники останнім часом пакували у великі поліетиленові мішки ємністю 140 л. Загалом їх закупили 20 тис., за підрахунками мерії, цього повинно вистачити на півроку. Хочеться сподіватися, що їх використовувати не доведеться…

Андрій Вацик (УНІАН)