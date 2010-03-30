«Азовінтекс» не будуватиме євростадіон у Львові – Колесніков

Компанія «Азовінтекс» більше не буде генеральним підрядником будівництва львівського стадіону до Євро-2012, замість неї буде визначено іншого генпідрядника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу у Львові віце-прем`єр-міністр України з питань Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, уряд мав претензії до генпідрядника будівництва стадіону у Львові в частині «дотримання графіків будівництва і чіткого графіка фінансування».

Б.КОЛЕСНІКОВ повідомив, що львівський стадіон будуватиме консорціум, до якого увійдуть українські та іноземні компанії. «Пізніше я озвучу назви цих компаній. Це українські, турецькі, можливо, хорватські і македонські компанії», – сказав він.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, «Азовінтекс» продовжуватиме виконувати деякі роботи на стадіоні як субпідрядник. «Ми домовилися з попереднім підрядником, що вони зможуть виконувати певні субпідрядні роботи, оскільки техніка, люди, персонал вже у Львові. Сьогодні ми оглянемо стадіон, і я назву нового підрядчика», – сказав віце-прем`єр.

«Основні претензії щодо стадіону – відсутність чіткого графіка і чіткого плану фінансування. Ми більше не можемо чекати, побудує компанія стадіон чи ні. Тому ми взяли в оперативне управління стадіон, коли місто звернулося до нас. Відносно стадіону я скажу чітко тоді, коли ми побуваємо вже на будівництві стадіону. Але стадіон у Львові буде однозначно побудований до кінця 2011 року», – заявив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він також зазначив, що злітно-посадкову смугу львівського аеропорту будуватиме компанія «Альтком», яка «зараз перебудовує злітно-посадкову смугу Донецького аеропорту».

Нагадаємо, сьогодні у Львові з офіційним візитом перебуває урядова делегація на чолі з віце-прем`єр-міністром України з питань Євро-2012 Б.КОЛЕСНІКОВИМ.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня Б.КОЛЕСНІКОВ здійснив інспекційний візит до Львова з метою детального ознайомлення зі станом підготовки інфраструктури, необхідної для проведення чемпіонату Євро-2012. Під час поїздки Б.КОЛЕСНІКОВ заявив, що в зоні ризику щодо термінів підготовки до проведення чемпіонату перебувають саме стадіон і аеропорт.