Українці у січні-лютому сплатили ЖКП на 77,2%

Жителі України у січні-лютому поточного року сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 6 млрд. грн., що становить 77,2% від нарахованого за цей період.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП у Києві та Чернігівській області (94,5-89,2%), найнижчий - у Севастополі та Дніпропетровській області (56,6-65,4%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в лютому збільшилися на 15,8% порівняно з лютим 2009 року і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 100 кВт/г) склали 423,4 грн.

У Держкомстаті зазначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг в лютому збільшилася на 4,6% порівняно з січнем поточного року і на початок березня склала 12 млрд. 291,3 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за усі послуги склав 3,2 місяці. Збільшення заборгованості сталося у 25 регіонах країни.

У лютому заборгованість за три і більше місяців мали: за централізоване опалення і гаряче водопостачання - 36,4% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 27,2%, за вивезення побутових відходів - 24,6%, за централізоване водопостачання і водовідведення - 22,6%, за газопостачання - 20,4%.

У січні мешканці сплатили за електроенергію 610,2 млн. грн., що складає 132,5% нарахованих за цей період сум. Заборгованість населення з оплати електроенергії на початок лютого склала 3 млрд. 070,6 млн. грн.

Довідка УНІАН. Жителі України у 2009 році сплатили за житлово-комунальні послуги 25,7 млрд. грн., що становить 92,4% від нарахованих за цей період сум.