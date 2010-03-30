Керч залишилась без води

Керч залишилася сьогодні без води - об'єкти водоканалу відключили від електропостачання через борги підприємства.

"Сьогодні місто зневоднене. Зупинена водоочисна станція, стоять усі насосні станції. Є вода, яка потихеньку проходить самопливно. Верхні поверхи будинків в основному усі без води", - повідомив телефоном кореспондентові УНІАН співробітник водоканалу. Це не перше відключення об'єктів водоканалу в березні, але наймасштабніше.

Водоканал заборговував за електрику 28 млн. грн.

"Борг (накопичується) з дев'яностих років. "Крименерго" за допомогою відключень об'єктів водоканалу хоче отримати ці гроші", - сказав співрозмовник агентства.

Населення Керчі заборговувало за воду 6,5 млн. грн. Борги також є в організацій, які займаються теплопостачанням в місті.

"Період (нинішнього відключення) не обговорюють. Ведеться інтенсивна робота для включення", - сказали у водоканалі.

У Керчі проживають понад 150 тис. жителів.