Мінрегіонбуд пропонує будувати житло для сільських вчителів

Міністерство регіонального розвитку і будівництва України пропонує уряду будувати житло для сільських вчителів у комплексі зі школами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

За словами міністра регіонального розвитку і будівництва України Володимира ЯЦУБИ, цього року, завершуючи будівництво шкіл з високим ступенем готовності, к комплексі з ними можна будувати 2-4-поверхові житлові будинки на 16 квартир з використанням сучасних технологій (легких індустріальних конструкцій, дірчастого бетону тощо).

Передбачається, що їх планувальна структура відповідатиме нормам житла соціального призначення: загальна площа однокімнатних квартир становитиме до 30 кв. м, двокімнатних – до 45 кв. м.

За оцінками міністра, вартість такого житла становитиме близько 3 900 грн./кв. м.

В.ЯЦУБА відзначив, що будувати житло для вчителів пропонується на території діючих і тих, що будуються, навчальних закладів або на виділених органами місцевого самоврядування земельних ділянках у межах населених пунктів.

«Мінрегіонбуд готовий забезпечити будівництво житлових будинків загальною площею до 500 кв. м проектною документацією, спростити дозвільні процедури для такого будівництва. Ці проекти не потребуватимуть комплексної державної експертизи і надання дозволу на виконання будівельних робіт», - пояснив міністр.

Фінансування такого будівництва може здійснюватися за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті на соціально-економічний розвиток регіонів і на забезпечення житлом, зокрема – доступним, окремих категорій громадян, на умовах обов`язкового співфінансування з місцевих бюджетів.

«У листі Мінрегіонбуду, адресованому прем`єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ, ми звертаємося також з проханням розглянути можливість визначення у Державному бюджеті України на 2010 рік окремої бюджетної програми на забезпечення житлом педагогічних працівників», - додав В.ЯЦУБА.

За даними Міністерства освіти і науки, в Україні 24 469 педагогів потребують поліпшення житлових умов, з них 5 983 – на селі.

Надання державної підтримки педагогічним і науково-педагогічним працівникам передбачене Державною цільовою соціально-економічною програмою будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, затвердженою постановою Кабміну № 1249 від 11 листопада 2009 року.