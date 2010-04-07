Забудовник виплатив Сімферополю понад 2 млн. грн.
08:29, 07 квітня 2010Нерухомість
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Результати розслідування кримінальної справи
2,1 млн. грн. виплатив забудовник Сімферополю в ході розслідування кримінальної справи за фактом зловживання службовим становищем посадовцями міської ради.
«Чиновники дозволяли забудовникам не виконувати зобов`язання за договорами соціально-економічного розвитку Сімферополя», - йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Криму, текст якого передано УНІАН.
Через незастосування заходів до боржників - зокрема, не були пред`явлені позови - звинувачення висунуто начальникові Управління економіки і регіональної політики міськвиконкому. Його дії кваліфіковано як зловживання службовим становищем.
Прокуратура направила матеріали розслідування до суду.
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