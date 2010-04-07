Забудовник виплатив Сімферополю понад 2 млн. грн.

2,1 млн. грн. виплатив забудовник Сімферополю в ході розслідування кримінальної справи за фактом зловживання службовим становищем посадовцями міської ради.

«Чиновники дозволяли забудовникам не виконувати зобов`язання за договорами соціально-економічного розвитку Сімферополя», - йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Криму, текст якого передано УНІАН.

Через незастосування заходів до боржників - зокрема, не були пред`явлені позови - звинувачення висунуто начальникові Управління економіки і регіональної політики міськвиконкому. Його дії кваліфіковано як зловживання службовим становищем.

Прокуратура направила матеріали розслідування до суду.