Собівартість будівництва економ-житла в Києві становить 600-800 дол./кв. м

Реальна собівартість будівництва житла економ-класу в Києві становить 600-800 дол./кв. м, житла бізнес-класу – 1 тис. дол./кв. м з урахуванням офіційних і неофіційних витрат і відрахувань.

Про це повідомив директор будівельної компанії “Контакт-Інвест” Євген ЧЕРНЕЦЬКИЙ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, за такої собівартості, з урахуванням 20% рентабельності, продажна вартість житла економ-класу складе 1,2-1,3 тис. дол./кв. м, бізнес-класу – 1,6 тис. дол./кв. м.

«Ця математика залежить від того, скільки забудовник має вкласти власних коштів. Якщо до кризи можна було вкласти мільйон і побудувати об`єкт за 50 мільйонів, і за такого розкладу рентабельність у 5% давала рентабельність на вкладений капітал в рази, то сьогодні фінансування немає», - пояснив Є.ЧЕРНЕЦЬКИЙ.

За оцінками директора компанії, на сьогодні рентабельність забудовників на вкладений капітал становить не більше 10-15%.

Він додав, що за такого рівня рентабельності вкладати власні кошти в будівництво невигідно, оскільки такий же прибуток можна одержати, розмістивши гроші на депозит у банках.

«Розраховуємо на урядові програми, які допоможуть забудовникам подолати етап початку будівництва, первинних інвестицій. Можливо, це держзамовлення, можливо, фінансування в кредит під якісь відсотки для залучення основної суми», - додав він.

Довідка УНІАН. Будівельна компанія повного циклу «Контакт-Інвест» заснована в 2005 році, займається будівництвом житла.