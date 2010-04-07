Платіні: Україна може втратити право проведення Євро-2012

Якщо до червня 2011 року в Києві не буде збудовано стадіон, Україна втратить право проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в Донецьку на міні-брифінгу президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ.

За його словами, виконавчий комітет УЄФА дотримується думки, що якщо до червня 2011 року в Києві буде збудовано новий стадіон, то чотири українських міста - Львів, Київ, Донецьк і Харків - братимуть участь у проведенні чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Президент УЄФА також заявив, що нинішня поїздка в Україну «це, скоріш за все, візит ввічливості», щоб ближче зрозуміти й побачити країну та її підготовку до чемпіонату.

М.ПЛАТІНІ кілька разів підкреслив, що сьогодні УЄФА довіряє Україні: «У нас як і раніше є довіра до України, хоча ми розуміємо, що в кожного українського міста є свої проблеми». Він переконаний, що Україна зможе вирішити всі поставлені перед нею завдання й стати нарівні з Польщею країною, що приймає цей турнір.