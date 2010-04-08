Готельний бізнес в Україні отримав нульову ставку податку на прибуток

Для розвитку готельного бізнесу в Україні його представники отримають до 2021 року преференцію у вигляді нульової ставки податку на прибуток.

Про це учора в Донецьку повідомив журналістів віце-прем'єр-міністр України з питань підготовки до Евро- 2012 Борис КОЛЕСНИКОВ після візиту на стадіон "Донбас Арена" президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ.

"Готельний бізнес отримає преференції - нульову ставку податку на прибуток на найближчі 10 років до 2021 року для усіх готелів, які є в Україні і які будуть побудовані в найближчі два роки", - сказав Б.КОЛЕСНИКОВ. При цьому він додав, що це питання практично вже вирішене. "Це вирішене питання, законопроект буде переданий до парламенту наступного тижня, і немає сумнівів, що він буде проголосований", - підкреслив віце-прем'єр-міністр.

Окрім того, він повідомив, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір 27 квітня зустрітися з представниками світових готельних мереж, щоб залучити їх бізнес на територію України. "27 квітня ЯНУКОВИЧ запросив на круглий стіл усі готельні мережі світу, які відомі на сьогодні. Запросив для того, щоб дізнатися у бізнесу, що ще повинен зробити уряд України і Президент для того, щоб готельні мережі світу прийшли сюди", - сказав Б. КОЛЕСНИКОВ.