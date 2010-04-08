Цьогоріч масово встановлюватимуть лічильники води і тепла - Попов

Поточного року в Україні планується організувати масове встановлення квартирних лічильників споживання води і тепла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр житлово-комунального господарства України Олександр ПОПОВ.

«Цього року ми хочемо встановити максимальну кількість вимірювальних приладів у масштабах країни на споживання води і тепла. Це буде масово зроблено в 2010 році після ухвалення Держбюджету», - заявив О.ПОПОВ.

При цьому він відзначив, що малозабезпечені сім`ї зможуть встановити у своїх квартирах лічильники безкоштовно.

«Людям, які мають пільги і субсидії, які належать до категорії малозабезпечених, держава встановить такі прилади поквартирно усім», - відзначив А.ПОПОВ. Інші громадяни зможуть скористатися держпідтримкою у вигляді кредиту терміном на 1-2 роки.

О.ПОПОВ відзначив, що судячи з досвіду, після введення обліку споживання води і тепла розмір оплати за ці послуги скорочується на 15-20%.