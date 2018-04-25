Євро-2012: олігархічний перерозподіл?

Зміна влади прогнозовано спричинила перерозподіл сфер впливу. Це торкнулося не лише привабливих промислових підприємств, що залишилися в державній власності, але і великих держзамовлень, передусім, що реалізовуються у рамках підготовки України до Євро-2012. Попередній уряд дуже часто в обхід вимог законодавства про проведення тендерів в ручному режимі роздавав найпривабливіші проекти лояльним фінансово-промисловим групам, чим поставив під сумнів легітимність подібних контрактів. Новий Кабмін упевнений, що лояльні до нього ФПГ нічим не гірші і, використовуючи відпрацьовані попередньому урядом схеми, почав перерозподіляти держзамовлення.

В останні декілька тижнів з боку УЄФА на адресу України знову почали виходити критичні зауваження щодо темпів і якості підготовки до Євро- 2012. Виконком УЄФА дав Кабміну 90 днів на те, щоб об'єкти, що будують в країні, увійшли до запланованих графіків (до прикладу, відставання на "Олімпійському" в Києві - 5 місяців). Ситуація, що склалася з футбольним чемпіонатом, дійсно виглядає песимістичною. Україна з високою вірогідністю може втратити четверте місто до Євро-2012. Претендентом "на виліт" продовжує залишатися Львів, який зараз не має ні стадіону, ні аеропорту, ні належної транспортної інфраструктури.

Львів спочатку був привабливим для українських ФПГ з точки зору перспектив викачування колосальних бюджетних коштів. Тут немає впливових олігархів, які готові були б узяти на себе організацію і контроль над процесом підготовки до чемпіонату, як це зробили О. Ярославський і Р. Ахметов у Харкові і Донецьку. Очевидно, що далеко не кожен чиновник або підрядчик наважиться розкрадати гроші названих бізнесменів. На відміну від Києва, де будівництво таких об'єктів як аеропорт і стадіон, знаходяться на очах у центральної влади, у Львів центральна влада час від часу з'являється з інспекціями.

Спочатку прогнозували, що Львів готуватиметься до Євро-2012 здебільшого за рахунок державних грошей, контроль їх витрат в місті здійснюється дуже слабо. У зв'язку з цим, туди кинулися українські ФПГ. Ключові об'єкти Тимошенко віддала компанії "Азовінтекс", яка входить до сфери впливу корпорації ІСД, мабуть, найбільш лояльній ФПГ до колишнього уряду. Названа компанія практично не має досвіду будівництва подібних споруд, тоді як іноземні інвестори пропонували дуже хороші проекти нового стадіону за досить низькими цінами. Віддали контракти без конкурсу, що створило дуже небезпечний прецедент. При цьому перед президентськими виборами Кабмін перейшов на авансове фінансування.

Використовуючи відпрацьовані Ю. Тимошенко механізми, новий уряд вирішив перерозподілити держзамовлення. Правда, приводів у нього предостатньо. Закономірно і прогнозовано, що "Азовінтекс" провалила підготовку стадіону. Після відвідування об'єктів віце-прем'єр-міністр з питань Євро-2012 Борис Колесников вирішив забрати у "Азовінтексу" і стадіон, і аеропорт. Щодо стадіону, то, за його словами, уряд мав претензії до компанії в частині "дотримання графіків будівництва і чіткого графіка фінансування". Віднині львівський стадіон будуватиме створений консорціум, до якого увійдуть українські та іноземні компанії. Список учасників ще не називають. "Азовінтекс" продовжить виконувати деякі роботи як субпідрядник.

Злітно-посадкову смугу львівського аеропорту будуватиме компанія "Альтком", яка "зараз перебудовує злітно-посадкову смугу Донецького аеропорту". Ця компанія нині виступає генпідрядником реконструкції і будівництва аеровокзалу і новою ЗПС комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Донецьк". Крім того, вона веде реконструкцію перонів комунального підприємства "" Міжнародний аеропорт "Харків", а наступного року приступить до реконструкції ЗПС цього аеропорту.

Безумовно, за зміною генпідрядників криються інтереси ФПГ, близьких до нинішнього уряду, які неабияк витратилися на вибори. Водночас, якби держзамовлення були оформлені попереднім урядом відповідно до законодавства, а компанія успішно виконувала поставлені завдання, то пояснити зміну підрядчика новому КМУ було б дуже складно.

До речі, днями президент України В. Янукович заявив, що з урахуванням наявного фінансового, організаційного і технологічного відставання від графіка підготовки до Євро-2012, цього року в держбюджеті було б оптимально передбачити на ці цілі близько 40 млрд. грн. Правда, при цьому він підкреслив, що з урахуванням складної фінансово-економічної ситуації в державі, у бюджеті запланоують не менше 30 млрд. грн. Озвучена сума бюджетного фінансування у 10 разів перевищує вартість найпривабливіших підприємств, що залишилися в державній власності. Вона буде дуже вагомим аргументом для того, щоб відібрати у колишніх лояльних ФПГ ще кілька держконтрактів. У такому разі, успіх України в підготовці залежатиме від політичної стабільності, оскільки чергова зміна влади спричинить ще один перерозподіл. Парадоксально, але у сьогоднішній Україні саме бізнес має бути зацікавлений у чесній і прозорій владі.

Віталій Кравченко (для УНІАН)