Протестувальників проти будівництва на вулиці Гончара забрала міліція

Активістів громадської ініціативи "Збережи старий Київ" і громадської організації "Наша земля", які заблокували роботу крану на конфліктному будівництві в Києві по вул. Гончара, 17-23, забрали в міліцію.

Про це УНІАН повідомили в ініціативі "Збережи старий Київ".

"На 12.30 усіх чотирьох активістів співробітники міліції умовили спуститися з крану. Після цього їх непомітно вивели, посадили в машину з темними вікнами і відвезли у відділок міліції. Згідно з їх повідомленням, активісти зрозуміли, що вони в міліції, тільки коли туди потрапили", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 7 годині ранку четверо активістів громадської ініціативи "Збережи старий Київ" і громадської організації "Наша земля" заблокували роботу будівельного крану за адресою вул. Гончара, 17-23 в Києві. Вони зсередини заблокувалися в кабіні крану і будівельники не могли туди потрапити.

На місце інциденту приїхала міліція і пожежники.

Пізніше в ініціативі "Збережи старий Київ" повідомили, що охоронці будівництва вступили в бійку з місцевими жителями, які прийшли підтримати активістів.

"Збережи старий Київ" і "Наша земля" вимагають виконати припис прокуратури міста Києва від 2 червня, яким Державна архітектурно-будівельна інспекція зобов'язана відмінити дозвіл на виконання будівельних робіт, і протест прокуратури від 2 травня 2009 року в Київську міську раду, де вимагають відмінити рішення про надання земельної ділянки ТОВ "Інвестиційно-будівельна група" на вул. Гончара, 17-23.

Активісти організацій, що заблокували роботу крана, вимагали приїзду на будмайданчик представників прокуратури і Державної архітектурно-будівельної інспекції, щоб вони опечатали працюючі механізми, як того вимагають припис прокуратури і відповідна постанова Шевченківського районного суду.