Житлове будівництво відновлять за 2-3 місяці

Міністр регіонально розвитку і будівництва України Володимир ЯЦУБА поставив завдання за 2-3 місяці зупинити спад житлового будівництва в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку вимогу він озвучив сьогодні у Вінниці в ході наради з розробки регіональних програм будівництва доступного житла.

"Ми повинні за 2-3 місяці зупинити спад житлового будівництва. Якщо люди бачитимуть, що будівельні майданчики стоять, - ніхто ні копійки не принесе", - сказав міністр.

В.ЯЦУБА переконаний, що для зміни ситуації в будівельній галузі необхідно відновити довіру громадян. "Нехай залишається елітне житло, котеджне, але попит нам сьогодні підказує, що потрібні однокімнатні, двокімнатні недорогі квартири, які підтягнуть ринок, у тому числі і вторинний", - сказав він.

Міністр також підкреслив, що необхідно "розібратися" з будівельними кампаніями. "Які з них потребують державної підтримки - від фінансування і до завершення житла 70-процентної готовності, будівництва квартир до 100 кв. м"., - сказав В. ЯЦУБА.