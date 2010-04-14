«Комунальний фронт» прогнозує масові акції протесту

Всеукраїнський громадський рух "Комунальний фронт" прогнозує можливі масові акції протесту у разі підвищення комунальних тарифів в Україні.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив лідер "Комунального фронту" Віталій ЯКОВЕНКО.

За його словами, основою для таких прогнозів став аналіз прибутків населення і витрат на комунальні послуги, проведений фронтом. При цьому, за словами В. ЯКОВЕНКА, для порівняння проаналізували також відповідні показники в Росії та Киргизії, оскільки в Росії на початку року проходили акції протесту проти підвищення комунальних тарифів, а в Киргизії раптове їх підвищення стало однією з причин революції. Порівняння проводили на прикладі сім'ї з двох осіб, які проживають в "хрущовці" на 50 кв. м.

За даними лідера організації, результати порівняння показали, що в Росії комунальні тарифи поглинають 10-20% сімейного бюджету (при середньому доході), у деяких містах РФ цей рівень досягає 30%. У Киргизстані до підняття комунальних тарифів ситуація була схожа на нинішню в Україні - навантаження на бюджет сім'ї складало близько 15% у столиці та 35% в інших містах. "В українських містах обласного значення ситуація в середньому схожа, але в окремих випадках комунальний бюджет вже з'їдає до половини середнього доходу. Це вже тривожний знак - люди починають ремствувати. Поки що вони ще платять, але віддають гроші, скриплячи зубами", - сказав В. ЯКОВЕНКО.

При цьому він підкреслив, що в Киргизії бурхливий протест був спровокований різким одномоментним стрибком комунальних тарифів удвічі плюс загальним політичним невдоволенням в країні і низькими прибутками. "Якщо зростання комунальних тарифів буде різким, висока вірогідність того, що народ України збунтується. І уряду слід брати це до уваги та прагнути за всяку ціну утримати ситуацію з тарифами в незмінному руслі. На тлі економічної кризи і падіння загального добробуту підвищення тарифів для існуючої влади може стати самогубством", - вважає В. ЯКОВЕНКО.

Як сказав він, зокрема Київ вже прямує цим шляхом, оскільки озвучувалися плани про поступове зростання тарифів у понад 2 рази.

Як підсумував В. ЯКОВЕНКО, щоб утримати ситуацію, уряду ні в якому разі не можна допускати підвищення комунальних тарифів, хіба тільки в містах, де вони істотно занижені.

За його словами, крім того, зростанням комунальних тарифів можуть скористатися деякі політичні сили, щоб розгойдати невдоволення українців. Зокрема, на його думку, таке можливо у Криму.