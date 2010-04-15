Київські митники конфіскували Ан-72

Київська регіональна митниця конфіскувала літак Ан- 72 вартістю 5 млн. грн., подальшу долю якого вирішуватиме суд.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служи України, Київська регіональна митниця у рамках угоди, укладеної між компанією з Арабських Еміратів і столичним авіаційним заводом, оформила вантаж - літак Ан- 72-100 цивільної авіації, який прибув на територію України для ремонту.

Згодом в Держмитслужбу України із заявою звернулася російська компанія щодо проведення митного оформлення вказаного літака. Ця компанія в документах була заявлена як його одержувач.

Але українські митники з'ясували у російських колег, що такої фірми серед учасників зовнішньоекономічної діяльності в Росії не існує.

Таким чином, констатують у Держмитслужбі, вказаний літак був заявлений до переміщення через кордон України з наданням митному органу документів, що містять неправдиві дані про вантажоодержувача.

У зв'язку з порушенням митних правил, літак вартістю майже 5 млн. грн. вилучено, а його подальшу долю вирішуватимуть у судовому порядку.