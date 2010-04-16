Кабмін призначив Павленка і Камуза заступниками голови правління ДІУ

Кабінет міністрів України призначив Олега ПАВЛЕНКА і Андрія КАМУЗА заступниками голови правління Державної іпотечної установи (ДІУ).

Про це йдеться у розпорядженнях Кабміну № № 869-р і 870-р від 12 квітня ц.р., що опубліковані на сайті Верховної Ради.

При цьому розпорядженням № 868-р від 12 квітня ц.р. Кабмін звільнив Євгена ДОРОШЕНКА з посади заступника голови правління ДІУ.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін своїм розпорядженням від 12 квітня ц.р. № 834-р звільнив Андрія КАМУЗА з посади голови ДІУ.

12 квітня ц.р. (розпорядження Кабміну № 837-р) головою правління Державної іпотечної установи (ДІУ) був призначений Віктор МИРГОРОДСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.