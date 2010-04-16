Опалювальний сезон у Києві закінчується
17:56, 16 квітня 2010Нерухомість
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Відключають котельні
ВАТ "Київгаз" почало планові відключення котелень міста Києва від газопостачання у зв`язку із завершенням опалювального сезону.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Київгазу".
У повідомленні зазначають, що усі роботи, згідно з наданими замовленнями, компанія проводить своєчасно і безпечно.
Повідомляють, що на сьогодні, порівняно з зимовим періодом цього року, транзит газу мережами Києва зменшився майже удвічі. Це звичайна ситуація, яка повторюється з року в рік, адже взимку значна частина природного газу використовується саме для обігріву приміщень.
Нагадаємо, що обслуговуванням газопроводів у Києві займається тільки ВАТ "Київгаз".
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