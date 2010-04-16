Опалювальний сезон у Києві закінчується

ВАТ "Київгаз" почало планові відключення котелень міста Києва від газопостачання у зв`язку із завершенням опалювального сезону.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Київгазу".

У повідомленні зазначають, що усі роботи, згідно з наданими замовленнями, компанія проводить своєчасно і безпечно.

Повідомляють, що на сьогодні, порівняно з зимовим періодом цього року, транзит газу мережами Києва зменшився майже удвічі. Це звичайна ситуація, яка повторюється з року в рік, адже взимку значна частина природного газу використовується саме для обігріву приміщень.

Нагадаємо, що обслуговуванням газопроводів у Києві займається тільки ВАТ "Київгаз".