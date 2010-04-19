Азаров доручив Черновецькому ввести мораторій на будівництво

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ негайно припинити порушення законодавства про охорону пам`ятників щодо Києво-Печерської Лаври і Софії Київської, ввести тимчасовий мораторій на відведення земельних ділянок і ведення будівельних робіт в охоронній зоні цих національних заповідників.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

Водночас мерові доручили передати матеріали про порушників законодавства в правоохоронні органи.

У свою чергу правоохоронні і контрольні органи отримали доручення вивчити і оцінити ситуацію, підкреслюють у повідомленні.

Прем`єр-міністр наполягає, щоб була створена програма захисту історико-культурної спадщини Києва - як складова частина Генерального плану розвитку столиці.

"Ми підводимо риску під періодом хаотичної забудови і перебудови Києва, коли місто рвали на шматки", - заявив М.АЗАРОВ. За його словами, тепер у цьому питанні кияни отримають підтримку уряду.

"Столиця повинна отримати Генеральний план розвитку - це вимога до київської влади. Цей план повинен органічно поєднувати збереження історико-архітектурної автентичності Києва і європейські вимоги до мегаполісу, який є адміністративним і діловим центром держави, - це вимога до міністерств і відомств, до інвесторів", - підкреслив керівник уряду.

Перші перетворення за європейськими стандартами, за його словами, очікують уже до Євро- 2012. Наступні будуть пов`язані із створенням у Києві потужного цілісного будівельного комплексу і спеціальної адміністрації архітектурно-культурної спадщини, підкреслив М.АЗАРОВ.

Як сказано у повідомленні, відповідні міністерства і відомства підготують проекти урядових рішень, спрямованих на комплексне рішення київських проблем.