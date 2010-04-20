Введенню податку на нерухомість перешкоджають лобісти-девелопери у ВР

Введенню податку на нерухомість в Україні, з яким бюджет поповнюватимуть власники нерухомого майна сукупною площею 300 і більш квадратних метрів, перешкоджають потужні лобісти-девелопери у Верховній Раді України.

Таку думку висловив головний координатор громадської кампанії "Форум порятунку Києва" Віталій ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ в коментарі УНИАН.

Зокрема, він помітив "наполегливе небажання" лобістів-девелоперів пропустити ухвалення законопроектів про податок на нерухомість.

Лідер громадської кампанії нагадав, що 12 березня 2010 року Верховна Рада відхилила законопроект № 2113 "Про податок на нерухоме майно", який вніс народний депутат від БЮТ Андрій ПАВЛІВСЬКИЙ ще в лютому 2008 року. За цей законопроект проголосували 159 з 379 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Документ підтримали 2/3 фракції БЮТ - 105 депутатів, комуністи дали 26 голосів і представників Блоку Литвина - 15 голосів "за". Проігнорували голосування 220 народних обранців - представники Партії регіонів і блоку "Наша Україна - Народна самооборона".

"Партія регіонів провалила голосування за законопроект А. ПАВЛІВСЬКОГО, а тепер пропонує навіщось новий, аналогічний за задумом. За словами заступника міністра фінансів України Тетяни ЄФИМЕНКО, уряд Миколи АЗАРОВА збирається подати свій законопроект про введення податку на житло площею понад 300 кв. м", - каже В. ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що законопроекти про податок на нерухомість вносять депутати з 1993 року, але жоден із запропонованих варіантів так і не прийняли. Водночас В. ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ каже, що сьогодні податок на нерухомість стягують у 130 країнах світу і він є однією з основних статей поповнення бюджетів. Як правило, ставка податку не перевищує 3% ринкової вартості майна на рік: до прикладу, у США щорічний податок на нерухоме майно складає близько 1%, у Польщі - 1,5%.

На його думку, на сьогодні в державі відсутня чітка, виразна і прозора ідеологія щодо наповнення державного бюджету. "Замість того, щоб припинити дискусії і потурання корисливим інтересам комерсантів, йде постійне торохкання з одного боку в інший на догоду лобістам", - підкреслює лідер громадської кампанії.

Також В. ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ нагадав, що "коли регіонали блокували роботу ВР, вимагаючи ухвалити закон про підвищення соцстандартів, то з вуст керівників фракції ПР не можна було почути про те, яким чином вони збираються знайти гроші на це підвищення".

При цьому законопроекти про збільшення акцизів на пиво і спирт етиловий (№ 5250 і № 5251 від 20 жовтня 2009 року. - УНІАН) були внесені півроку тому, а законопроект про підвищення акцизу на кріплені вина (№ 4067 від 10 лютого 2009 року. - УНІАН) - понад 1 рік і 2 місяці тому, але і досі не розглянуті, каже В. ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ.

Від імені "Форуму порятунку Києва" В.ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ закликає депутатів Верховної Ради ухвалити новий законопроект № 6285 "Про податок на окремі види майна" (автори - народні депутати від БЮТ Андрій ПАВЛІВСЬКИЙ і Антоніна БОЛЮРА), яким передбачено збільшення прибуткової частини бюджету шляхом введення "податку на розкіш".

"Якщо хтось не бажає платити податок на нерухомість великих розмірів, то він може відмовитися від неї на користь держави і, таким чином, позбавити себе від клопоту сплати податку. Вишукування пояснень, чому не потрібно вводити такий податок, - просто димова завіса для того, щоб безкарно паразитувати на суспільстві", - підкреслив лідер громадського руху.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня на розгляд Верховної Ради був внесений законопроект "Про податок на окремі види майна" № 6285. Згідно із запискою-поясненням, ставки податку на нерухоме майно, віднесене до житлового фонду, планується встановити у відсотках від прожиткового мінімуму, встановленого на початок року за 1 кв. м загального розміру оподатковуваного майна.

Законопроект передбачає стягування податку із загального розміру нерухомого майна, що віднесене до житлового фонду, становить понад 100 кв. м для юридичних осіб і понад 300 кв. м - для фізичних осіб.

Ставки податку на вертольоти і літаки пропонують встановити залежно від їх маси, а ставки податку на яхти та інші плавзасоби для дозвілля - залежно від потужності двигуна і габаритів.

Також депутати пропонують збільшити податок з власників нових легкових автомобілів при першій реєстрації в Україні з об'ємом циліндрів двигуна від 3501 куб. см і більше - з 40 грн. до 100 грн. за 100 куб. см, а автомобілів, вживаних до 8 років, - з 45 грн. до 120 грн. за 100 куб. см.