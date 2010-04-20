Заборгованість підприємств ТКЕ перед ДК "Газ України" сягла 3,86 млрд. грн.

Станом на 16 квітня ц.р., рівень розрахунків підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) за газ становив 60%, сума боргу підприємств ТКЕ перед ДК «Газ України» за спожитий в опалювальному сезоні 2009-2010 рр. природний газ становить 3,86 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні наголошується, що підприємства ТКЕ Миколаївської (рівень оплати – 82%), Черкаської (81%), Чернівецької (79%) і Львівської (78%) областей демонструють позитивну динаміку розрахунків впродовж зазначеного опалювального сезону.

Водночас, украй незадовільно забезпечували розрахунки за спожитий із 1 жовтня 2009 р. природний газ підприємства ТКЕ Донецької (заборгованість – 602,46 млн. грн., рівень оплати – 54%), Дніпропетровської (597,98 млн. грн., 51%), Харківської (484,78 млн. грн., 59%), Луганської (343,28 млн. грн., 32%), Одеської (238,73 млн. грн., 47%) і Запорізької (168,03 млн. грн., 67%) областей.

Станом на 16 квітня ц.р., заборгованість АЕК «Київенерго» перед ДК «Газ України» за спожитий у 2009-2010 рр. газ досягла 2,07 млрд. грн. (рівень оплати - 38%).

Незадовільним також є рівень погашення заборгованості за природний газ, спожитий у опалювальному сезоні 2008-2009 рр. Станом на 16 квітня ц.р., борг за спожитий у минулому опалювальному сезоні природний газ становить 1,97 млрд. грн., а рівень їх розрахунків - 78%.

ДК «Газ України» закликає підприємства комунальної теплоенергетики повністю розрахуватися за спожитий природний газ. У разі недотримання підприємствами ТКЕ своїх договірних зобов`язань і протокольних рішень щодо дисципліни газоспоживання й проведення стовідсоткових розрахунків за спожитий природний газ, підприємства-боржники обмежуватимуться або повністю відключатимуться від газопостачання.

Довідка УНІАН. Згідно з положенням ст. 13 Закону України «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання й забезпечення населення теплою водою покладено на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. №1729, імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.