Начальника Держжитлокомунінспекції призначать наприкінці квітня

Нового начальника Державної житлово-комунальної інспекції (ДЖКІ) буде призначено наприкінці квітня п.р.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, розміщеному на сайті міністерства.

Як зазначається у повідомленні, інспекцію очолить фахівець, який не входитиме до складу заступників міністра з питань ЖКГ, як це було раніше.

У прес-службі міністерства пояснили, що це пов`язано зі скороченням кількості заступників міністра з шести до п`яти на виконання відповідного доручення уряду.

При цьому до складу інспекції планується ввести Державну технічну інспекцію міського електротранспорту.

За словами міністра з питань ЖКГ Олександра ПОПОВА, серед завдань ДЖКІ – розробка і впровадження методики відстежування (моніторингу) і контролю подій у житлово-комунальній сфері на регіональному рівні.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня п.р. Кабмін звільнив Олександра МАЗУРЧАКА з посади першого заступника міністра з питань ЖКГ – начальника Державної житлово-комунальної інспекції і призначив його заступником міністра з питань ЖКГ.

Довідка УНІАН. Міністр з питань ЖКГ О.ПОПОВ має п`ятьох заступників – перший заступник міністра Юрій ХІВРИЧ, заступники міністра – Олександр МАЗУРЧАК, Руслан КРАМАРЕНКО, Сергій ЗІМІН і Ольга РОМАНЮК.