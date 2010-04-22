Концепцію Генплана Києва до 2025 року одобрено

Архітектурно-містобудівна рада Києва схвалила Концепцію стратегічного розвитку Києва до 2025 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні було ухвалене на засіданні архітектурно-містобудівної ради Києва.

За словами заступника начальника управління генерального плану КО «Центр містобудування і архітектури» Тетяни НЕЧАЄВОЇ, загальна вартість запланованих робіт складе 400 млрд. грн., з яких житлове будівництво – 200 млрд. грн., транспорт – 45 млрд. грн., інженерна інфраструктура – 52 млрд. грн., соціальні об`єкти – 25 млрд. грн., озеленення – 5 млрд. грн.

Т.Нечаєва відзначила, що житлова політика передбачає збільшення об`єму житлового фонду на 38,5 млн. кв. м з доведенням загальної площі житла в Києві до 93,5 млн. кв. м, зокрема до кінця 2025 року – до 85,1 млн. кв. м, зокрема, за рахунок формування нових районів по вул. Північній біля масиву «Оболонь», «Теремки-3», Осокорки, «Позняки-11», по вул. Пуховської на Троєщині, мікрорайонів в районі селища Коцюбинське, Корчевате по Столичному шосе.

При цьому планується ліквідовувати аварійне і застаріле житло загальною площею 2,9 млн. кв. м, зокрема 1,4 млн. кв. м до кінця 2025 року. А також планується проведення модернізації і реконструкції кварталів застарілого житла обсягом до 8 млн. кв.м. Зокрема, передбачається будівництво багатоповерхових житлових комплексів з об`єктами соціальної сфери шляхом реновації забудови в мікрорайонах Соцмістечко, Лісовий масив, масив Микольська Борщагівка, Отрадний, по вул. Щербакова, Маршала Гречка, вул. Рижськой-Щусева і Олени Теліги, просп. 40-річчя Жовтня, по бульв. Ліхачева – Дружба Народів, по вул. Осиповського – Западинської, Макіївській. Для будівництва житла може бути використані 1 тис. га промислових територій міста.

В рамках концепції також були розроблені адресні схеми розміщення дитячих садів, шкіл, об`єктів культури і медицини.

Т.Нечаєва відзначила, що концепцією передбачено збільшення частки житла до 60-65% на правом березі столиці, і збільшення робочих місць до 32% на лівому березі.

Документом передбачено збільшення буферних зон Києво-печерської Лаври і Софії Київською, створення Дорогожецького ареалу, ландшафтної охоронної зони (Русанівські сади і всі острови на лівому березі Дніпра). При цьому планується створити історичний ареал ландшафту київських гір і долин Дніпра (від моста Кирпи до Подольсько-воськресенського переходу), на території якого заборонять нове будівництво.

Також планується створити 18 нових буферних парків, реконструювати 59 існуючих парків, в центральній частині міста застосовувати вертикальне озеленення (дахів, балконів).

Крім того, документ передбачає реконструкцію Дніпровської і Дарницької станції водоочистки, будівництво каналізаційного колектора в районі р. Українки, будівництво двох електростанцій.

Як повідомляв УНІАН, замовником нового генерального плану Києва до 2025 року виступає Головне управління містобудування і архітектури КГГА, генеральним підрядчиком – КО «Центр містобудування і архітектури».