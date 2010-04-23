Тарифи на комунальні послуги цього року підвищуватися не будуть

Тарифи на житлово-комунальні послуги цього року збільшуватися не будуть.

Про це заявив міністр з питань житлово-комунального господарства України Олександр ПОПОВ, коментуючи зниження ціни на російський газ, повідомили УНІАН в прес-службі міністерства.

За оцінками міністра, нова ціна на газ може скласти 210-220 дол./тыс. куб. м, що гарантує тарифну стабільність і упевненість для споживачів житлово-комунальних послуг.

«Переконаний, що цього року тарифи на житлово-комунальні послуги не збільшуватимуться. У тих містах, де ціни відповідають собівартості тарифів, споживачам хвилюватися не варто, проте там, де тарифи занижені, вони будуть переглянуті», - сказав міністр.

Зокрема, це стосується ситуації в столиці, де рівень тарифів на 50% менше економічно обгрунтованих.

«Тут необхідно шукати шляхи вирішення цієї проблеми: або знайти гроші в міському бюджеті і покривати різницю за рахунок муніципалітету, або поступово виходити на економічно обгрунтований рівень. Це актуальна проблема, яка має місце і в інших містах і регіонах, наприклад в Криму, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській областях», – відзначив міністр.

А.Попов повідомив, що у випадку, якщо б ціна на газ залишилася незмінною, оплата за спожиті гарячу воду і тепло привела б до збільшення цін на житлово-комунальні послуги в 2-2,2 разу.

«Це означало б, що квартплата збільшилася б на 300-400 грн. для однокімнатних квартир і на 600 грн. для двокімнатних. Відповідно, ще більше платили б власники трикімнатних квартир», - додав міністр.