Медвєдєв і Янукович домовилися про будівництво моста

Голова Ради міністрів АРК Василь ДЖАРТИ заявляє, що переконав президентів Росії та України Дмитра МЕДВЄДЄВА і Віктора ЯНУКОВИЧА в необхідності швидкого будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.

«Я дуже радий, що зміг переконати двох президентів в тому, що міст Керч-Кавказ має бути побудований якнайскоріше», - цитує В.ДЖАРТИ кримська організація Партії регіонів, чиїм лідером він є.

На думку керівника кримського уряду, проект будівництва «забезпечить економічний і соціальний прорив для всього Криму за рахунок розширення зв`язків з Краснодарським краєм, розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури, створення тисяч нових робочих місць».

«Причому зміни почнуться вже дуже скоро: президент МЕДВЄДЄВ сказав, що міст необхідно побудувати до 2014 року», - повідомив В.ДЖАРТИ.

Транспортний перехід «Керч-Кубань» здатен забезпечити переміщення через протоку до 10 мільйонів осіб за рік. Також він може використовуватися для транспортування зрідженого газу в залізничних і автомобільних цистернах, повідомляла раніше прес-служба кримського уряду.

В.ЯНУКОВИЧ під час передвиборчої кампанії обіцяв реалізувати проект будівництва моста у разі перемоги на виборах президента. «Я в обов`язковому порядку побудую міст "Керч-Кавказ”. Відкриттям транспортного коридору ми створимо сприятливі умови для розвитку Криму - його туристичної галузі, і, звичайно, для руху товарів. Транзит - це завжди додаткові ресурси», - заявив В.ЯНУКОВИЧ у Сімферополі.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ і Д.МЕДВЄДЄВ 21 квітня в Харкові підписали угоду, яка продовжує перебування ЧФ РФ в Криму після 2017 року на 25 років з правом подальшої пролонгації ще на 5 років. Україна в обмін на це домоглася скорочення ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 доларів за тисячу кубометрів. Угоду мають ратифікувати парламенти двох країн 27 квітня.

Цього ж дня в Харкові відбулася зустріч з керівниками прикордонних регіонів України та Росії.