На доступне житло направлять 1 млрд. грн.

Кабінет міністрів пропонує передбачити 1 млрд. 040 млн. грн. на забезпечення громадян доступним житлом цього року, що передбачено Державною цільовою соціально-економічною програмою будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки.

Про це йдеться в законопроекті «Про Державний бюджет України на 2010 рік», (№6000 від 23 квітня ц.р.), опублікованому на сайті Верховної Ради.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, з метою покращення житлових умов працівників освіти та науки уряд пропонує відновити державну програму з кредитування педагогічних і науково-педагогічних працівників та окремих категорій громадян, які, відповідно до законодавства, потребують покращення житлових умов.

Крім того, планується передбачити 957,5 млн. грн. на будівництво й придбання житла для військовослужбовців і осіб рядового та начальницького складу (що на 816,3 млн. грн. більше обсягів 2009 року).