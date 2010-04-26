Земля під Києвом подорожчала на 0,32%

Середня вартість землі в передмісті Києва під коттеджное будівництво з 19 до 25 квітня виросла на 0,32%, або 13 дол., - до 4 025 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок виросла в Кагарлицькому - на 1,06% (16 дол.) - до 1523 дол./сотка, Баришевському - на 0,87% (10 дол.) - до 1182 дол./сотка, Вишгороді - на 0,39% (12 дол.) - до 3047 дол./сотка, Переяслав-Хмельницькому - на 0,80% (9 дол.) - до 1090 дол./сотка, Васильківському - на 1,14% (30 дол.) - до 2636 дол./сотка, Броварському - на 1,38% (42 дол.) - до 3069 дол./сотка, Бородянському - на 1,35% (26 дол.) - до 1972 дол./сотка, Іванківському - на 0,43% (5 дол.) - до 1117 дол./сотка, Обухівському - на 0,34% (16 дол.) - до 4768 дол./сотка, Білоцерківському - на 0,60% (7 дол.) - до 1215 дол./сотка, Фастівському районі - на 0,16% (2 дол.) - до 1196 дол./сотка.

При цьому вартість землі знизилася у Києво-святошинському районі на 0,45% (30 дол.) - до 6669 дол./сотка і Макарівському районі - на 0,75% (14 дол.) - до 1890 дол./сотка.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в передмісті Києва під коттеджное будівництво в березні виросла на 1,60%, або 62 дол., - до 3 957 дол. за сотку; у лютому - на 0,59%, або 23 дол., - до 3 895 дол. за сотку; у січні - на 1,06%, або 41 дол., - до 3 872 дол. за сотку. У 2009 році середня вартість землі в передмісті Києва під коттеджное будівництво знизилася на 25,6%, або 1 319 дол., - до 3 831 дол. за сотку. Довідка УНІАН. Компанія "SV Development" з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних містечок, а також маркетинговими дослідженнями ринку.