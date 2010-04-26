Котеджі під Києвом подешевшали на 0,33%

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) в Київському регіоні з 19 до 25 квітня 2010 року знизилася на 0,33% (2 дол.) - до 950 дол. США за 1 кв. м при середній ціні реалізації середньостатистичного домоволодіння 136,3 тис. дол.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Як сказано у повідомленні, у Києві вартість індивідуальних будинків за вказаний період знизилася на 1% (12 дол.) і складає 1238 дол./кв. м при середній ціні 194 800 дол. за домоволодіння.

За даними компанії, за вказаний період зростання цін на котеджі спостерігалося в Обухівському районі - на 0,75% (11 дол.) - до 1486 дол./кв. м, Бориспільському - на 0,05% (1 дол.) - до 1321 дол./кв. м, Макарівському - на 0,15% (1 дол.) - до 887 дол./кв. м, Фастівському - на 0,19% (1 дол.) - до 469 дол./кв. м, Переяслав-Хмельницькому - на 0,36% (1 дол.) - до 403 дол./к в . м .

При цьому зниження вартості котеджів зафіксоване в Бородянському районі - на 0,70% (6 дол.) - до 876 дол./кв. м, Києво-святошинському - на 0,27% (4 дол.) - до 1330 дол./кв. м, Вишгороді - на 1,35% (13 дол.) - до 925 дол./кв. м, Васильківському - на 1,34% (12 дол.) - до 904 дол./кв. м, Броварському - на 1,22% (11 дол.) - до 923 дол./кв. м, Кагарлицькому - на 0,82% (5 дол.) - до 604 дол./кв. м.

У інших десяти районах області зміна вартості домоволодіння склала 0,00-1,27% (0-5 дол.) - до 175-478 дол./к в . м .

Як повідомляв УНІАН, середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) в Київському регіоні в березні виросла на 0,45% (4 дол.) - до 943 дол. за 1 кв. м; у лютому - знизилася на 0,20% (2 дол.) - до 939 дол./кв. м; у січні - виросла на 0,75% (7 дол.) - до 941 дол./кв. м; у 2009 році - знизилася на 23,94% (294 дол.) - до 934 дол./кв. м при середній ціні реалізації середньостатистичного домоволодіння 115 003 дол.

Довідка УНІАН. Вартість 1 кв. м котеджів включає вартість землі (присадибної ділянки) і будинку (котеджні селища не враховували).