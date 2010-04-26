Житло на вторинному ринку Львова подорожчало на 0,46%

На вторинному ринку Львова середня вартість 1-3-кімнатних квартир з 19 до 25 квітня виросла на 0,46% (6 дол.) - до 1 380 дол./к в . м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Сихівський район з середнім показником 1 139 дол./кв. м, найдорожчим - Галицький, де середня ціна продажу склала 1 777 дол./к в. м. За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла в місті зафіксований в Галицькому районі - на 0,86% (15 дол.) - до 1 777 дол., Сихівському районі - на 0,17% (2 дол.) - до 1 139 дол./кв. м, Залізничному районі - на 0,54% (7 дол.) - до 1 240 дол./кв. м, Франківському районі - на 0,09% (1 дол.) - до 1 344 дол., Шевченківському районі - на 0,27% (3 дол.) - до 1 181 дол., Личаківському районі - на 0,38% (5 дол.) - до 1 295 дол.

У компанії зазначають, що усі ціни вказані за результатами реальних угод.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Львова середня вартість 1-3-кімнатних квартир в березні виросла на 0,07% (1 дол.) - до 1 361 дол./кв. м; у лютому знизилася на 0,08% (1 дол.) - до 1 360 дол./кв. м; у січні - знизилася на 0,16% (2 дол.) - до 1 361 дол./кв. м; у 2009 році - знизилася на 29,08% (559 дол.) - до 1 363 дол./к в . м .

Довідка УНІАН. Компанія "SV Development" з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.