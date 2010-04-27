Уряд пропонує встановити надбавку до тарифів ЖКГ

Кабінет міністрів пропонує в 2010 році встановити цільову надбавку до тарифів на тепло- та електроенергію у розмірі 2,6 млрд грн.

Про це йдеться у проекті держбюджету-2010, повідомляє Економічна правда.

Як відомо, щомісячні обсяги збору затверджуються Національною комісією регулювання електроенергетики.

Вже повідомлялося, що 2010 року зі спеціального фонду держбюджету за рахунок надходжень від збору у вигляді цільової надбавки до тарифів на тепло- і електроенергію планується профінансувати багато заходів.

Зокрема - створення ядерно-паливного циклу і приведення в безпечний стан уранових об`єктів об`єднання "Придніпровський хімічний завод" (майже 6 млрд. грн.), будівництво та реконструкцію енергоблоків і ЛЕП.

Також ішлося про здешевлення кредитів для створення запасів твердого палива для ТЕС (765 млн. грн.), створення резерву ядерного палива та матеріалів (197 млн. грн).

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, виконання цих заходів дозволить збільшити видобуток уранової руди та обсяги концентрату урану в резерві ядерного палива, а також ввести потужності Дністровської та Ташлицької гідроакумулюючих електростанцій (ГАЕС).