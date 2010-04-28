Мінрегіонбуд провів моніторинг усіх недобудов в Україні

Міністерство регіональної політики і будівництва провело моніторинг усіх недобудов в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив вчора в Івано-Франківську на нараді з проблем будівельної галузі і будівництва житла міністр регіонального розвитку і будівництва України Володимир ЯЦУБА.

За його словами, міністерство провело велику роботу і вже має повний аналіз недобудованих об’єктів.

«Міністерство зробило повний аналіз і моніторинг по всій Україні, в тому числі і в місті Києві, - наголосив міністр. - Є різні об’єкти , зокрема, які мають готовність 95%, є і 70% і 50%».

В.ЯЦУБА повідомив учасників наради, що міністерство має дані про кожну недобудову, «знаємо хто замовник, хто кредитор і хто використовував кошти не за призначенням».

Він попередив керівників областей, що ті забудовники, які використали кошти «не за призначенням», не будуть мати жодної підтримки від міністерства: ні в кредитуванні чи ще в чомусь, щоб відновити будівництво.

В.ЯЦУБА також повідомив, що в Україні вже три банки за рахунок капіталізації Нацбанку України зменшили кредитні ставки до 12%. За його словами. уже навіть 4 будівельні компанії отримали ці кредити.

На думку міністра, на добудову житлових об’єктів , які мають 70% готовності потрібно 6 млрд. гривень. Він висловив сподівання, що цього року на таких об’єктах будуть повністю завершені роботи.