Вартість офісів на вторинному ринку Києва знизилася

Середня вартість офісних приміщень, виставлених на продаж, на вторинному ринку Києва в березні знизилася на 0,8% порівняно з лютим – до 3 033 дол./кв.м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними аналітиків порталу, в березні ц.р. на вторинному ринку офісних приміщень Києва кількість пропозицій збільшилася на 1,4% порівняно з лютим ц.р. – до 1 141 об`єкту. Найбільша кількість офісів на вторинному ринку купівлі-продажу пропонується в Шевченківському районі (27%), Печерському (19%), Голосіївському (14%), Дарницькому (10%), Подільському (9%) районах.

У березні обсяг пропозицій в загальній площі і в грошовому вираженні збільшилися на 4,1% і 0,5% відповідно. Частка офісної нерухомості, вперше виставленої на продаж, в березні ц.р. становила 11,5% усього обсягу пропозиції.

Водночас, середня орендна ставка на офісні приміщення в березні зменшилася на 1,1% і становить 17,9 дол./кв.м. Кількість пропозицій на ринку оренди офісних приміщень Києва щодо лютого зменшилася на 3,8% – до 2 998 об`єктів. Обсяги пропозицій у загальній площі і в грошовому вираженні збільшилися на 1,6% і 0,3% відповідно. Частка офісної нерухомості, вперше виставленої в оренду, в березні становила 12,4% загального обсягу пропозиції.

Фахівці відзначили, що найбільша кількість офісів на ринку оренди пропонується в Шевченківському (27%), Голосіївському (15%), Печерському (14%), в Солом’янському і Подільському (по 10%) районах.

Аналітичний звіт підготовлений на основі аналізу баз даних порталу «Столична нерухомість», АН «Благовіст» і АН Park Lane. У звіті проаналізовано 1 141 об`єкт, виставлений на продаж, і 2 998 об`єктів, пропонованих в оренду.