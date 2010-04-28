“Київенерго” з 11 травня вимикатиме гарячу воду

З 11 травня компанія “Київенерго” розпочинає щорічні роботи з гідравлічних випробувань теплових мереж, під час яких у столиці частково припинятимуться постачання гарячої води.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті корпоративних комунікацій АК "Київенерго".

Випробування теплових мереж відбуватиметься за встановленим графіком. Так, з 11 по 25 травня випробування теплових мереж проводитимуться частково у Голосіївському, Шевченківському, Печерському, Подільському районах (це центральна частина міста та житлові масиви Виноградар, Мостицький). З 11 по 31 травня (додатково відбуватиметься ремонт обладнання районних котелень „Біличі” та „Веркон”) випробування проводитимуться частково у Святошинському районі (житлові масиви Біличі, Новобіличі, Академмістечко, частково Святошин, Галагани).

У “Київенерго” нагадали, що у зв’язку з випробуваннями теплових мереж постачання гарячої води буде припинено, починаючи з 18.00 10 травня. Щодо графіку подальшого випробування теплових мереж, компанія й надалі інформуватиме житлові організації та ЗМІ.

“Щорічні випробування не тільки додають незручностей киянам, але й вимагають значних коштів компанії на проведення всього комплексу робіт. Але, на жаль, ми не можемо відмовитись від цих робіт, адже при відсутності модернізації теплових мереж, яку повинна здійснювати міська влада, щорічні випробування - єдиний спосіб зменшити кількість пошкоджень узимку”, - зазначив технічний директор АК “Київенерго” Олександр ЗАЙЦЕВ. За його словами, минулого року завдяки виявленим під час випробувань пошкодженням кількість ремонтів під час опалювального сезону скоротилась на 600 випадків.