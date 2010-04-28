«Київміськбуд» удвічі скоротив прибуток

АТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" у 2009 році скоротила чистий прибуток у 2,1 раза - з 24 млн. 965 тис. грн. до 11 млн. 816 тис. грн.

Про це компанія повідомляє в системі розкриття даних ДКЦПФР.

Згідно з повідомленням, статутний капітал компанії на кінець 2009 року складав 16 млн. 535 тис. грн.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія "Київміськбуд" - найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і знаходяться в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 38 акціонерних товариств, 6 дочірніх підприємств, у яких "Київміськбуд" володіє 100% пакетом акцій; 51 підприємство - на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія "Київміськбуд" як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що складає 48% від загального обсягу житлового будівництва в Києві і 22% - в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.