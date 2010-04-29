Райони Києва займуться ремонтом ліфтів

Київрада рекомендує районним радам столиці 50% коштів, одержаних від приватизації і оренди нерухомого майна, направити на ремонт ліфтів житлового фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Київради. За нього проголосували 99 з 110 присутніх в залі депутатів.

Проект рішення був підготовлений Головним управлінням житлового господарства у зв`язку з критичним станом ліфтового господарства столиці, численними зверненнями жителів, а також на виконання доручення керівництва КМДА.