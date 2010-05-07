"Київміськбуд" упорядкував 400 кв. м тротуару та 280 кв. м дорожнього полотна

Колектив АТ ХК «Київміськбуд» взяв участь у Дні довкілля, котрий відбувся в рамках проведення в столиці офіційного двомісячника з благоустрою, озеленення та покращення санітарного стану міста. Про це повідомила УНІАН прес-служба холдингу.

«Вже 12 років поспіль кияни святкують День довкілля, і холдингова компанія «Київміськбуд» вкотре зробила свій внесок до загальної справи киян, підтримавши добру багаторічну традицію», - зазначається у повідомленні прес-служби.

Колектив ХК «Київміськбуд» взяв участь в благоустрої на декількох ділянках. Озеленення та прибирання прибудинкових територій здійснювались на житловому масиві «Троєщина», а саме в 10 мікрорайоні по вул. М. Цвєтаєвої 9-10-13, де «Київміськбуд» зводить комфортабельне сучасне житло. Окрім того, частина колективу холдингової компанії приєдналась до благоустрою Національного музею народної архітектури та побуту «Пирогово». Також була впорядкована територія поблизу головного будівельного майданчика - НСК «Олімпійський», генеральним підрядником якого виступає АТ ХК «Київміськбуд».

Загалом за День довкілля силами холдингової компанії було висаджено близько 200 дерев та понад 1100 кущів, засіяно 3,5 тис. кв. м газонів. Робітниками компанії відремонтовано 400 кв. м тротуару та заасфальтовано 280 кв. м дорожного полотна.

«Ми зробили важливу справу - долучилися до впорядкування масиву Троєщина, 10-го мікрорайону, щоб відновити красу нашої природи, а також доклали зусиль до наведення ладу на головному будівельному майданчику країни — на НСК «Олімпійський». Українська людина до землі завжди дуже близька. Тому, на якому б поверсі вона не жила, в неї є діляночка землі в селі або дача під Києвом. Це наш менталітет, який зобов’язує нас плекати довкілля», - заявив Василь Можар, президент АТ ХК «Київміськбуд».