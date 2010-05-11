Експерт: новий уряд повторює помилки попереднього

Новий уряд повторює принципові помилки попереднього п частині вирішення проблеми модернізації системи ЖКГ країни, коли ставка робиться на посилення каральних функцій держави, а не на стимулювання розвитку нових послуг і технологій.

Так прокоментував результати засідання робочої групи «Реформа житлово-комунального господарства» в профільному міністерстві директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА.

«Чиновники в черговий раз йдуть шляхом залякування населення і учасників ринку відповідальністю за невчасні розрахунки і різні порушення у сфері ЖКГ, головною з яких є установка несанкціонованих опалювальних систем та інші роботи. У той же час, самі комунальні підприємства не в змозі надати населенню якісну послугу, тому введення різного роду каральних заходів, покликаних, на думку уряду, підвищити відповідальність населення і учасників ринку, не матимуть належного ефекту. Завдання держави – забезпечити умови для реалізації нових якісних послуг, на основі нових технологій. І лише після всього цього можна говорити про підвищення платіжної дисципліни населення», - вважає експерт.

На думку В.Бали, нові представники влади повторюють помилки попередніх, до кінця не усвідомлюючи суті проблеми реформування ЖКГ.

«Очевидно, що нинішній уряд так само, як і попередній міністр, не до кінця усвідомлюють суть реформ ЖКГ. Це означає, що нас чекатимуть виступи громадян, акції політичних сил і організацій типу «Комунального фронту», які «завалять» мерії міст нечистотами і сміттям. Інші стимули, очевидно, не спрацюють», - упевнений директор АМС.

Як повідомлялося, 6 травня в Міністерстві з питань житлово-комунального господарства відбулося чергове засідання робочої групи «Реформа житлово-комунального господарства», на якому були схвалені ряд законопроектів, які посилюють відповідальність фізичних і юридичних осіб за правопорушення у сфері житлово-комунального господарства.