ВР внесла зміни до будівельного законодавства

Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла”.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 288 із 383 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено викласти у новій редакції статтю 4 Закону України “Про інвестиційну діяльність”.

Нею передбачено, що інвестування та фінансування будівництва об`єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечується одиницею такої нерухомості, відповідно до законодавства. Інші способи фінансування будівництва таких об`єктів визначаються виключно законами.

Крім того, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та фінансові установи - юридичні особи публічного права здійснюють інвестиційну діяльність відповідно до законодавства, що визначає особливості їхньої діяльності.

Відповідно до закону, державна експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва проводиться на засадах організаційної єдності у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури.

Інвестування та фінансування однієї квартири в об’єкті будівництва кількома інвесторами можливе виключно за умови укладення між ними письмового договору, в якому визначається частка кожного інвестора та порядок внесення ним відповідної інвестиції.

Також внесено зміни до законів “Про страхування” і “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”.