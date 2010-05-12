ЖКГ отримало більш ніж півмільярда збитків

Підприємства житлово-комунального господарства України закінчили I квартал цього року зі збитками у розмірі 603 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив перший заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ під час селекторної наради, присвяченої підготовці країни до опалювального сезону 2010/2011 рр.

За його словами, із загального обсягу збитки підприємств теплоенергетики становлять 265 млн. грн.

Ю.ХІВРИЧ повідомив, що дебіторська заборгованість підприємств ЖКГ у першому кварталі збільшилася на 2,5 млрд. грн. і становить 12,6 млрд. грн. При цьому заборгованість бюджетних підприємств за комунальні послуги становить 1,2 млрд. грн, з них держбюджету – 400 млн. грн., місцевим бюджетам – 823 млн. грн.

«Завдання – за літній сезон бюджетні установи повинні повністю розрахуватися за одержані комунальні послуги», - сказав він.

Як повідомив перший заступник міністра з питань ЖКГ, кредиторська заборгованість підприємств ЖКГ з початку року збільшилася на 2,5 млрд. грн. і становить 13,9 млрд. грн., з них 7,8 млрд. грн. – за енергоресурси. Найбільші обсяги кредиторської заборгованості – в Дніпропетровській, Луганській, Харківській, Київській областях.

Разом із тим заборгованість населення України за житлово-комунальні послуги за перший квартал цього року становила 1,5 млрд. грн.

Ю.ХІВРИЧ зазначив, що середній рівень оплати за ЖКП знизився і становить 84%. Зокрема, погіршала ситуація з оплатою населенням послуг з теплопостачання: за перший квартал ці послуги сплачені на 77%, що на 4% нижче, ніж торік.

При цьому в першому кварталі рівень оплати ЖКП жителями Чернігівської, Львівської, Київської областей і Києва становив 96%. Найгірші показники – у Севастополі і Дніпропетровській області (74%).