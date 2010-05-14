Сталеві котли можуть підвищити на 50% ККД котельних ЖКГ

В Україні започатковане виробництво сталевих котлів італійського бренду Biasi на вітчизняному «Заводі АТОНМАШ», в Красилові (Хмельницька обл). Призначення котлів RCА – опалювання і приготування гарячої води для соціальних та інших крупних об`єктів житлово-комунальної галузі. Устаткування великої потужності (від 600 кВт) може на 50% підвищити ККД нинішніх котельних.

«Сьогодні житлово-комунальна галузь - одна з найенергоємніших в українській економіці. Вона споживає до 40% всіх енергоресурсів країни, що у декілька разів більше, ніж, наприклад, в країнах ЄС, - розповідає Людмила Арзібова, директор представництва ІП «Biasi Україна» . - Проте, потенціал для економії в цьому секторі складає більше 50%, тому він дуже привабливий для інвесторів. Biasi - італійський виробник теплогенераторів з 1938 року. Сьогодні концерн надає повний спектр енергозбережних технологій в опалюванні: від газових котлів до теплових насосів і сонячних колекторів. Ми замовили сталеві котли великої потужності на українському заводі з міркувань економії. Наша мета – запропонувати галузі якісне рішення за доступною ціною».

Як відзначив Станіслав Головня, директор з технічного розвитку «Атон Груп» , більше половини українських ТЕЦ вичерпала свій нормативний термін експлуатації, близько 40% з них працюють з ККД менше 50%. Устаткування котельних, у тому числі і котли, не мінялося з 50-х років минулого сторіччя, унаслідок чого споживачі значно переплачують за тепло. Це можна змінити, переобладнавши котельні сучасними, ефективними котлами.

RCA – це сталеві котли з герметичною топкою, що працюють як на рідкому, так і на газоподібному паливі. Надійність цього жаротрубного котла перевірили в Італії, випустивши і встановивши його на тисячах об`єктів. Стабільна робота котла забезпечує ККД 92,2 % при номінальному навантаженні. В Україні вироблятимуться моделі потужністю 350, 600 і 1150 кВт. Котли мають сліпу циліндрову горизонтальну топку з турбулізаторами усередині труб димовідводів, які мають спеціальну форму.

Нагадаємо, що результатом співпраці Biasi і «Завода АТОНМАШ» також стало виробництво електрокотлів потужністю 9, 16, 25 кВт. Домовитися компаніям допомогло сприяння асоціації теплотехнічних компаній МАТЕК.

Сталевий котел RCA від Biasi, вироблений в Україні, буде вперше презентований на стенді МЖКГ №3/10-083, з 12 по 16 травня, на виставці «Аква-Терм», у столичному виставковому центрі «Лівобережний».

Всі охочі можуть ознайомитися з устаткуванням на стенді компанії. За консультаціями прохання звертатися до прес-секретаря, Марії Сангурської, 097 491 78 52, macskubik@gmail.com

ДОВІДКОВО.

BIASI була заснована в 1938 році. З невеликої майстерні з виробництва побутових і промислових котлів компанія стала одним з провідних світових концернів-виробників опалювального устаткування. До складу BIASI Group входить сім заводів на території Італії. Гордість компанії – власний ливарний завод з відливання чавуну Фондвер (Fondver) у Вероні. Інвестиції в оснащення цеху площею 150 тис. кв. м, у момент його створення перевищили в сьогоднішньому еквіваленті 3 млн. євро, що дозволило укомплектувати його за останнім словом техніки. Обсяг виробництва заводу Фондвер - близько 22 тонн обробленого матеріалу в годину і 50 тис. тонн чавуну в рік складає більше 50 тис. тонн чавуну в рік. Завдяки такому унікальному виробництву сьогодні BIASI входить в трійку найбільших європейських лідерів чавунного литва і виробників чавунних теплообмінників і радіаторів. З 1986 року BIASI почала виробляти настінні котли на заводі, розташованому в Порденоне (Pordenone). Сьогодні обсяг виробництва цього заводу перевищує 150 тис. котлів в рік. Представництво BIASI в Україні було відкрите 10 грудня 2008 року. Докладніше про компанію:

«Завод «АТОНМАШ». У 2006 році зі складу ВАТ «Красилівський машинобудівний завод» було виокремлене підприємство — ТОВ «Завод Атонмаш», яке є одним з провідних підприємств теплотехнічного холдингу АТОН ГРУП. Продукція заводу сертифікована в Україні, Росії, Білорусії, Молдавії. Підприємство перше серед аналогічних в теплотехнічній галузі запровадило і сертифікувало систему управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2001. Асортимент продукції налічує більше 30 різновидів побутових котлів, призначених для теплопостачання індивідуальних житлових будинків, квартир, адміністративно-господарських і виробничих об`єктів, обладнаних автономними системами водяного опалювання з природною або примусовою циркуляцією теплоносія. За історію свого розвитку підприємство стало великим сучасним заводом європейського зразка з передовими технологіями виробництва опалювальної техніки, що виробляє більше 100 тисяч одиниць опалювальної техніки в рік.

ЗАТ «ХК «Укртехнопром». Один з лідерів ринку опалювальної техніки України, основним напрямом діяльності якого є постачання побутового і промислового теплотехнічного устаткування під торговою маркою АTON на територію України, Росії і Білорусії. У продуктовому портфелі компанії більше 70 найменувань власної продукції, додатково в лінійці представлено теплотехнічне устаткування інших виробників, яке забезпечує повноту асортименту. Виробничі потужності розташовані в Хмельницькій області на «Заводі Атонмаш» і Красилівському машинобудівному заводі, центральний офіс компанії знаходиться в Києві. Вся продукція, що випускається, сертифікована на відповідність діючим нормам техніки безпеки і охорони навколишнього середовища України, Росії і Білорусії. Реалізація і сервісне обслуговування опалювальної техніки здійснюються через розвинену дилерську мережу по всій території України.

Міжнародна асоціація термоенергетичних компаній (МАТЕК) - неприбуткова, неурядова організація, яка об`єднує енергосервісні компанії, які виробляють, поставляють, реалізують, вмонтовують і обслуговують термоенергетичне устаткування. Організація була створена 23 квітня 2003 року. У даний час в МАТЕК входять більше 40 українських підприємств і організацій, представників російського бізнесу, що мають свою мережу підприємств у всіх регіонах РФ (більше 300 підприємств), 4 словацькі компанії і одна шведська компанія. В Україні сьогодні діють 20 регіональних центрів МАТЕК.