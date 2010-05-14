Мінрегіонбуд має намір регламентувати забудову Києва

Міністерство регіонального розвитку і будівництва України має намір розробити законопроект, що регламентуватиме забудову історичної частини Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив заступник міністра регіонального розвитку і будівництва Ігор СОКОЛОВ на нараді з питань збереження історичного характеру містобудівного середовища в межах охоронної зони ансамблю споруд Софійського собору.

«Я вважаю, що ми виходитимемо із законодавчою ініціативою, щоб врегулювати це питання (забудову історичної частини Києва - УНІАН) законодавчо. Зважаючи на розробку законопроекту, його узгодження тощо, я думаю, що це місяці три-чотири займе», - сказав він.

Зокрема, заступник міністра повідомив, що в документі передбачається на законодавчому рівні визначити висотні параметри забудови центральної частини Києва, фасадні рішення будівель і т.п.

Разом із тим, І.СОКОЛОВ зазначив, що існуюча документація, що обмежує будівництво в буферних зонах пам`яток архітектури, виявилася неефективною. У планах міністерства - розробити комплекс документів, який би містив заборону на будівництво в буферних зонах об`єктів історичної і архітектурної спадщини, таких як Софія Київська, Києво-Печерська Лавра.

За даними заступника міністра, в буферній зоні заповідника «Софія Київська» на сьогодні запроектоване або розпочате будівництво близько 17 об`єктів, і ще київською владою відведено 30 земельних ділянок на нове будівництво.

Він вважає, що ці проекти необхідно повернути на розгляд КМДА, щоб привести їх у відповідність з нормами будівництва в історичній частині столиці.

На переконання І.СОКОЛОВА, депутати Київради повинні припинити виділення земельних ділянок під будівництво в районі Софії Київської.

Він додав, що забудова в історичній частині Києва можлива згідно із законом, проте вона повинна вестися публічно, з урахуванням впливу на пам`ятки історії і архітектури.

Разом із тим заступник міністра вважає, що знести або переробити вже збудовані будівлі в історичній частині Києва буде складно, оскільки вони знаходяться у приватній власності.

За даними директора заповідника “Софія Київська” Неллі КУКОВАЛЬСЬКОЇ, територія заповідника становить близько 5 га, а буферна зона займає територію 111,9 га.