На НСК «Олімпійський» за тиждень виявлено 33 порушення

На НСК «Олімпійський» за останній тиждень виявлено 33 порушення вимог законодавства у сфері охорони праці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держгірпромнагляду, інспектори з нагляду у будівництві Теруправління Держгірпромнагляду по Київській області та Києву протягом 8-13 травня провели 6 перевірок виконання вимог безпеки на території ведення робіт з реконструкції спорткомплексу «Олімпійський». На об’єкті виявлено 33 порушення вимог законодавства у сфері охорони праці. Заборонено експлуатацію 11 одиниць обладнання та устаткування. Накладено штраф на 6 посадових осіб.

Також притягнуто до адміністративної відповідальності двох посадових осіб за невиконання раніше виданих розпорядчих документів.