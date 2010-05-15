У Варшаві може бути призупинене будівництво стадіону до Євро-2012

У польській столиці з понеділка може бути призупинено частину робіт з будівництва національного стадіону, де мають відбутися матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Як пише столичне видання Życie Warszawy, причиною можливого призупинення робіт є борги перед субпідрядниками.

Глава компанії Handlomax заявив виданню, що не бачить іншого виходу, крім зупинення робіт, оскільки компанія не має грошей ні на зарплату працівникам, ні на оплату послуги інших фірм, з якими вона співпрацює.

За даними газети, проблеми із оплатою робіт фірма має з липня минулого року.

"Замовник або взагалі не платить, або пересилає лише мізерну частину грошей", - відзначив керівник фірми. Борг перед фірмою становить понад 300 тис. дол.

Видання написало, що представники фірм зустрілися із фінансовим директором будівництва національного стадіону Рафалом ДАМАСЄВІЧЕМ, котрий обіцяв вирішити проблему, але вона так і не була вирішена.

Як повідомляв УНІАН, оголошений в листопаді 2008 року тендер з будівництва національного стадіону у Варшаві виграв польсько-німецько-австрійський консорціум фірм Hydrobudowa Polska SA, PBG z Alpine Bau Deutschland AG, Alpine Bau GmbH i Alpine Construction Polska Sp. z o.o.

Контракт, згідно з яким 55-тисячний стадіон має бути споруджений до травня 2011 року, консорціум підписав у травні минулого року.

Довідка УНІАН. У Польщі, котра спільно з Україною у 2007 році виграла право організовувати Євро-2012, до чемпіонату будується три стадіони та один модернізується.

Стадіон у Варшаві, будівництво якого фінансується з польського бюджету, коштуватиме близько 500 млн. дол., в той час як вартість 44-тисячних стадіонів у Гданську та Вроцлаві становить близько 150 та 250 млн. дол., відповідно.

На модернізацію стадіону у Познані планується витратити близько 200 млн. доларів.