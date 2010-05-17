КФ прогнозує трикратне підвищення комунальних тарифів

Комунальні тарифи збільшать мінімум у три рази, через те, що команда мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не заклала до бюджету столиці ні копійки на компенсацію різниці тарифів.

Таку думку УНІАН висловив лідер Всеукраїнського громадського руху "Комунальний фронт" Віталій ЯКОВЕНКО, коментуючи прийнятий Київрадою бюджет міста на 2010 рік.

"Я б не довіряв словам заступників мера про те, що тарифи на ЖКП не піднімуться більш ніж в півтора – два рази, адже різниця між ціною за послуги, яку платять кияни, і їх вартістю, яку заявляють постачальники, значно більша, ніж стверджують чиновники. Мінімум у три рази більше", - заявив лідер "Комунального фронту".

За його словами, столичні чиновники, заклавши моментальне підвищення цін на комунальні послуги в бюджеті, фактично провокують киян на акції протесту, причому не обов'язково вуличні. "Багато киян почнуть протестувати своїми грошима, які вони відмовляться платити. Природно, це ще більше посилить фінансовий стан виробників послуг, які не зможуть розраховуватися зі своїми постачальниками і своїми працівниками. А у результаті постраждають жителі столиці, які просто перестануть отримувати послуги: тепло, воду, вивезення сміття та інші блага цивілізації. І провина за усе це лежатиме на столичному градоначальнику і його помічниках", - вважає В. ЯКОВЕНКО.

При цьому він підкреслив, що навіть якщо станеться диво і ціна на комунальні послуги збільшиться всього у 2 рази, а люди платитимуть, як і раніше, то розвал комунальної сфери Києва неминучий. У цьому випадку, комунальники працюватимуть собі у збиток, оскільки компенсовувати різницю їм вже ніхто не буде, і вони все одно опиняться в багатомільйонних боргах у дуже короткий термін.

На думку В. ЯКОВЕНКА, цей крок столичних чиновників - яскравий приклад їх некомпетентності в управління комунальною сферою міста. І саме він повинен стати приводом для уряду, щоб усунути Л. ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від управління Києвом.