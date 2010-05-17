На вторинці Києва середня вартість житла зросла на півпроцента

На вторинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир з 1 до 16 травня 2010 року виросла на 0,50% (9 дол.) - до 1734 дол./кв.м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1320 дол./кв. м, найдорожчим - Печерський, де середня ціна продажу склала 2760 дол./кв.м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксований в Дніпровському районі - на 0,82% (12 дол.) - до 1430 дол., Дарницькому - на 0,43% (6 дол.) - до 1320 дол., Деснянському - на 0,15% (2 дол.) - до 1355 дол./кв. м, Оболонському - на 0,27% (5 дол.) - до 1750 дол., Печерському - на 0,58% (16 дол.) - до 2760 дол./кв. м, Соломенському - на 0,49% (8 дол.) - до 1573 дол., Святошинському - на 0,76% (11 дол.) - до 1450 дол., Шевченківському - на 0,37% (8 дол.) - до 2262 дол./кв. м, Подільському - на 0,77% (12 дол.) - до 1600 дол., Голосіївському - на 0,53% (9 дол.) - до 1740 дол.

У компанії зазначають, що усі ціни вказані за результатами реальних угод.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир в квітні виросла на 2,35% (40 дол.) - до 1726 дол./кв. м, у березні - на 0,39% (7 дол.) - до 1686 дол./кв. м, у лютому - на 0,26% (4 дол.) - до 1679 дол./кв. м, у січні - на 0,13%, до 1675 дол./к в . м ., у 2009 році - знизилася на 27,16% (624 дол.) - до 1673 дол./кв. м .

Довідка УНІАН. Компанія "SV Development" з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних містечок, а також маркетинговими дослідженнями ринку.