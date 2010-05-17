Вторинка Львова подорожчала на 0,54%

На вторинному ринку Львова середня вартість 1-3-кімнатних квартир з 1 до 16 травня виросла на 0,54% (7 дол.) - до 1 383 дол./кв.м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Сихівський район з середнім показником 1140 дол./кв. м, найдорожчим - Галицький, де середня ціна продажу склала 1780 дол./кв.м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла в місті зафіксоване в Галицькому районі - на 0,37% (7 дол.) - до 1780 дол., Сихівському - на 0,56% (6 дол.) - до 1140 дол./кв. м, Залізничному - на 0,39% (5 дол.) - до 1241 дол./кв. м, Франківському - на 0,73% (10 дол.) - до 1350 дол., Шевченківському - на 0,63% (7 дол.) - до 1186 дол., Личаківському - на 0,62% (8 дол.) - до 1298 дол.

У компанії зазначають, що усі ціни вказані за результатами реальних угод.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Львова середня вартість 1-3-кімнатних квартир в квітні виросла на 1,11% (15 дол.) - до 1 376 дол./кв. м, в березні - на 0,07% (1 дол.) - до 1361 дол./кв. м, в лютому - знизилася на 0,08% (1 дол.) - до 1360 дол./кв. м, в січні - знизилася на 0,16% (2 дол.) - до 1361 дол./кв. м, у 2009 році - знизилася на 29,08% (559 дол.) - до 1363 дол./кв.м.

Довідка УНІАН. Компанія "SV Development" з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.