«Київміськбуд» введе в експлуатацію 150 тис. кв. м житла у Києві

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» у першому півріччі цього року планує ввести в експлуатацію 150 тис. кв. м житла у столиці.

Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомив голова правління – президент ХК «Київміськбуд» Василь МОЖАР.

«Незважаючи на те, що інвестиційна пасивність присутня, ми для себе поставили план максимально здати об`єкти і розпочати будівництво нових об`єктів. У першому кварталі ми здали 22 тис. кв. м житла, а на перше півріччя заплановано здати 150 тис. кв. м житла. 130 тис. кв. м – це колосально велика цифра, яку ми хочемо підняти і ввести. Якщо хоча б на 100 тис. кв. м ми справимося, то я вважатиму, що це перемога «Київміськбуду», - сказав він.

В.МОЖАР повідомив, що у травні-червні холдинг планує розпочати будівництво чотирьох-п`яти об`єктів, зокрема, житлових будинків по вул. Маяковського, 1-3, і вул. Драгоманова, 40-д, (частина квартир в яких призначена для інвесторів, що постраждали від діяльності групи компаній «Еліта-Центр), а також монолітно-каркасних будинків №9, 10 і 11 на Позняках-2.

Президент холдингу додав, що у квітні-травні компанія виставила на продаж квартири у ряді нових об`єктів: у житлових будинках №4-б на Позняках, на Червонозоряному проспекті, 150-162, по вул. Дмитрієвській, по вул. Перова (холдинг підписав інвестпроект на будівництво будинку з Міністерством внутрішніх справ).

«Мене радує те, що на стадії фундаментів, перших і других поверхів у «Київміськбуд» пішли інвестиції після довгої інвестиційної паузи. До нових об`єктів є інтерес», - сказав В.МОЖАР.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і знаходяться в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що становить 48% від загального обсягу житлового будівництва в Києві і 22% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.