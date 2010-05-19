Виробництво цементу в Україні зменшилося на 21%

Українські цементні підприємства в січні-квітні ц.р. зменшили виробництво цементу на 21%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 1 млн. 709 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у квітні 2010 р. в Україні вироблено 804 тис. тонн цементу, що на 45,9% більше показника березня 2010 року і на 4,2% менше показника квітня 2009 року.

Довідка УНІАН. Українські цементні підприємства в 2009 році зменшили виробництво цементу на 36,3%, порівняно з 2008 роком – до 9 млн. 496 тис. тонн.