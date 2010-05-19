В Україні випуск шиферу і виробів з азбестоцементу знизився на 15%

В Україні виробництво гофрованих листів, шиферу і аналогічних виробів з азбестоцементу у січні-квітні 2010 року знизилося на 14,5% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 67,8 млн. умовних плит.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у квітні п.р. у країні бути вироблено 43,1 млн. умовних плит, що на 172,8% більше, ніж у березні 2010 року, і на 35,5% більше, ніж в квітні 2009 року.

Довідка УНІАН. В Україні виробництво гофрованих листів, шиферу і аналогічних виробів з азбестоцементу в 2009 році знизилося на 34,9% порівняно з 2008 роком – до 390 млн. умовних плит.