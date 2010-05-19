Мінрегіонбуд прогнозує погашення боргів держави перед ДІУ

Міністерство регіонального розвитку і будівництва прогнозує погашення боргів держави перед Державною іпотечною установою за квартири, придбані колишнім урядом, до 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр регіонального розвитку і будівництва Володимир ЯЦУБА.

За його словами, в рамках цієї програми урядом було придбано понад 5300 квартир. При цьому заборгованість перед ДІУ сьогодні становить близько 1,5 млрд. грн.

У зв`язку з цим Мінрегіонбуд пропонує щорічно передбачати в Держбюджеті близько 200-300 млн. грн. для погашення цієї заборгованості.

«Я пропоную по 200-300 млн. щороку ми повинні погашати, щоб через 5 років віддати ті гроші, які ДІУ заплатило за це житло», - сказав В.ЯЦУБА.

Міністр зазначив, що вже в поточному році на погашення даного боргу в Держбюджеті може бути передбачено близько 200 млн. грн. у рамках коштів, передбачених у бюджеті за програмами здешевлення іпотечного кредитування.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня ц.р. Юлія ТИМОШЕНКО заявила про завершення виконання антикризової програми з надання житла пільговим категоріям громадян через Державну іпотечну установу. У 2009 році було викуплено 5 тис. 899 квартир за 1 млрд. 576 млн. грн.