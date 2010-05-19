Мінрегіонбуд проситиме у НБУ кредити

Міністерство регіонального будівництва і розвитку України має намір звернутися до Національного банку України з проханням виділити кредитний ресурс на надання іпотечних кредитів під 15% річних для викупу житла в об`єктах зі ступенем готовності від 70%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції глава міністерства Володимир ЯЦУБА.

«Ми пропонуємо, щоб НБУ кредитував під 15% річних, зокрема із здешевленням, передбаченим за рахунок наших коштів», – сказав він, відзначивши, що відповідну пропозицію міністерство оприлюднить на сьогоднішній нараді з представниками НБУ і 15 найбільших комерційних банків.

В.ЯЦУБА нагадав, що сьогодні в Україні існує понад 700 об`єкти зі ступенем готовності від 70%. За розрахунками міністерства, на їх добудову необхідно близько 7 млрд. грн., при цьому для об`єктів зі ступенем готовності від 80% до 95% ця сума становить близько 4 млрд. грн.